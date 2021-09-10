Милявская рассказала, как ей удалось избавиться от лишнего веса

Блистательная Лолита Милявская поведала аудитории о трёх вещах, благодаря которым лишние килограммы уйдут и больше не вернутся. Выяснилось, что к этому методу прибегала и Лариса Долина.

Еще года два назад Лолита Милявская эпатировала публику, выходя на сцену в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне, который подчёркивал лишние килограммы артистки.

Теперь певица блистает стройной фигурой. Подписчики забрасывают Лолиту мольбами поделиться секретом похудения. Певица устала от слёзных просьб женщин и выложила публике всё как на духу.

Артистка опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, в котором подробно рассказывает об эффективном методе борьбы с лишним весом.

"Никаких волшебных пилюль не существует, на диетах я не сижу. Я пошла к эндокринологу", — объяснила Милявская.

Певица объяснила, что ей надоели женщины, которые просят назвать чудодейственное лекарство или выдать имя пластического хирурга.

Лолита посоветовала женщинам за сорок обратиться за помощью к эндокринологу, который проверит гормональный фон.

Именно так поступила сама артистка. Врач порекомендовал ей отказаться от трёх продуктов.

"Тебе нельзя банан, виноград и спиртное. Три месяца", — отметила артистка.

Ей было непросто отказаться от спиртного, но после обозначенного срока она и думать забыла об алкоголе.

Милявская отметила, что универсального рецепта в этом вопросе нет, так как у каждого будет свой набор запрещённых продуктов.

"Сейчас мне уже можно все, и ем я по ночам и когда хочу, а вес стоит, он не прибывает и не уменьшается", — рассказала Милявская.

Примечательно, что похудевшая Лариса Долина тоже рассказывала именно об этом методе борьбы с лишними килограммами. Врач посоветовал Долиной отказаться от молочных продуктов.

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