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Какую прибыль приносит сын Рудковской, рассказал интернет-маркетолог

Шоу-бизнес

Яна Рудковская является не только успешным продюсером, но и настоящей бизнес-леди, которой удаётся делать деньги буквально из ничего.

Какую прибыль приносит сын Рудковской, рассказал интернет-маркетолог

Её сын от Евгения Плющенко Александр не только активно тренируется на льду под руководством своего знаменитого отца, но и попутно отрабатывает рекламные контракты, заключённые его матерью с известными брендами. Реклама часто размещается прямо на тренировочных костюмах юного фигуриста в виде многочисленных нашивок, рисунков и аппликаций.

Яна Рудковская активно "раскручивает" своего сына, делая из него отдельный бренд, причём достаточно успешно.

При этом некоторым кажется, что рекламные логотипы, которые всё время украшают костюмы маленького Саши Плющенко, не приносят его родителям большой прибыли. Об этом рассказал "Экспресс-газете" сетевой маркетолог Элиас Макаров, который считает, что такие логотипы на одежде именитые бренды предпочитают поддерживать и другими видами рекламы, например, в соцсетях.

При этом Макаров отметил, что идея с нашивками на костюмах сына приносит Рудковской гораздо больше из-за большого общественного резонанса.

"Такая история стоила в районе 100-200 тысяч рублей. Больше они не стали бы платить, потому что размещение совместное, неэксклюзивное. Реклама не занимает большого места. Но из этого сделали такой инфоповод, что получается, что рекламодатель заплатил гораздо меньше за то, что получил. Бум от этого гораздо больше, чем они могли предположить. Люди стебутся, но это приносит клиентов", — объяснил маркетолог.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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