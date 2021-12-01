Продюсер Яна Рудковская, поклонница эксклюзивного декора и брендов класса люкс, "отчиталась" перед подписчиками о посещении ею "важного светского раута" — ужина Dior.
В своем Instagram супруга фигуриста Евгения Плющенко опубликовала несколько фотографий с мероприятия, открывшего сезон новогодних тусовок в Москве.
"Красота, ароматы и самые красивые люди Москвы", — написала Рудковская.
Не все подписчики знаменитости оценили это описание вечера. Некоторые удивились самоуверенности продюсера:
tina_bond68: Яна, вы то что делаете среди самых красивых людей Москвы? 😂Корона не жмёт?
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