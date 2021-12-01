Яна Рудковская внесла себя в список красивейших людей Москвы

Продюсер Яна Рудковская, поклонница эксклюзивного декора и брендов класса люкс, "отчиталась" перед подписчиками о посещении ею "важного светского раута" — ужина Dior.

В своем Instagram супруга фигуриста Евгения Плющенко опубликовала несколько фотографий с мероприятия, открывшего сезон новогодних тусовок в Москве.

© @rudkovskayaofficial

"Красота, ароматы и самые красивые люди Москвы", — написала Рудковская.

Не все подписчики знаменитости оценили это описание вечера. Некоторые удивились самоуверенности продюсера:

tina_bond 68 : Яна, вы то что делаете среди самых красивых людей Москвы? 😂Корона не жмёт?