Участник "Голоса" рассказал о плохом самочувствии Градского на съёмках

Конкурсант шоу "Голос" Александр Шпагин рассказал, что незадолго до госпитализации и смерти Градского на съёмках дежурили медики.

Александр Градский чувствовал себя неважно, сидя в жюри шоу "Голос". Беспокойство о здоровье музыканта заставило организаторов пригласить врачей, которые в любую минуту готовы были оказать композитору экстренную помощь.

Один из участников проекта Александр Шпагин признался, что мечтал о таком наставнике как Градский, однако его в свою команду приняла Пелагея, за что вокалист очень признателен певице. Шпагин объяснил, что побаивался Градского, однако вскоре понял, что опасения напрасны, так как мэтр оказался добрым, улыбчивым, открытым и мягким человеком. Он сравнил музыканта с ребёнком.

Конкурсант отметил, что состояние здоровья 72-летнего Градского вызывало беспокойство.

"Это была запись "Поединков", и Александр Борисович уже очень плохо себя чувствовал. С ним на съёмку даже приезжали врачи и дежурили постоянно за кадром. Но надо иметь огромное мужество, чтобы выдержать многочасовую съёмку, участвовать в обсуждениях своих и не своих подопечных. Многие знали, что он болел, но он очень стоически приходил и творил!" — приводит слова Шпагина издание "Дни.ру".

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