Перед тем как покинуть "Голос", Градский указал потенциального победителя

Певец и композитор Александр Градский до самой последней своей госпитализации, несмотря на плохое самочувствие, продолжал работать на шоу "Голос". В своём последнем эфире мэтр указал на потенциального победителя этого сезона.

Финальные слова Градского были адресованы Роману Графову, который входил в команду композитора.

Напомним тем, кто следит за происходящим на сцене "Голоса": на слепых прослушиваниях молодой артист пел "О чем задумались, мадам?", и Градский повернулся к нему первым. Хотя и раскритиковал исполнение. Певец не обиделся и продолжил бороться за победу уже под началом мэтра.

А уже на следующем этапе конкурса Градский вновь оставил Графова в проекте немножко "авансом", отдав предпочтение не его "соисполнительнице", которая, может быть пела даже чуточку профессиональнее:

"Почему я отдаю предпочтение одному исполнителю и оставляю другого? Для Эстер это очень привычная работа, она здорово справилась, для Романа это была очень тяжелая работа. Он второй человек после меня, который вообще смог спеть. Графов Роман остается", — заявил Градский, который уже тогда очень плохо себя чувствовал и даже микрофон держал с трудом.

28 ноября Александра Градского не стало. Но десятый — последний для него — сезон "Голоса" будет доведён до конца. Так пообещал "Первый канал".

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