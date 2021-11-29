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Шукшина отрицает звонок главврачу Боткинской больницы

Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Шукшина сделала опровержение информации о том, что она якобы пыталась позвонить Денису Гусеву, главному врачу Клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Шукшина отрицает звонок главврачу Боткинской больницы

Артистка утверждает, что звонить ей из Москвы в Санкт-Петербург не было никакого смысла, ведь в столице достаточно и своих больниц.

"Я уже, оказывается, и главврачу Боткинской больницы звонила (ага, из Москвы, а то здесь нет больниц). Уважаемые (возможно, кем-то) журналисты и редакторы! Сегодня начался Рождественский пост. Может, стоит о душе подумать? Время подходящее", — отметила Шукшина в своём Telegram-канале.

Актриса обратилась ко всем с просьбой перестать клеветать, лгать и разжигать рознь и ненависть "хоть на время".

Ранее антипрививочники, в том числе и Шукшина, откликнулись на призыв врачей и посетили пациентов московской Филатовской больницы. Им показалось, что страдания больных здесь наигранны, а их речь кажется заранее отрепетированной. Они выразили предположение, что роли увиденных ими больных на самом деле исполняли актёры.

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Мария Шукшина ответила на обвинение в антипрививочной кампании - ПОДРОБНОСТИ
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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