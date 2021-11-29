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Глюкозу вынесли под руки со сцены в Магадане: "Проспала все гастроли"

Шоу-бизнес

Певица Глюкоза считает, что всему виной таблетки, которые подсунула ей Лолита Милявская.

Глюкозу вынесли под руки со сцены в Магадане: "Проспала все гастроли"

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней несколько лет назад на концерте в Магадане.

Исполнительница хита "Невеста" перед тем как выступить на частном мероприятии владельца золотодобывающих шахт, по совету Милявской приняла некую таблетку, которая "выключила" её из реальности.

Глюкоза до сих пор не может простить Милявскую за её медвежью услугу.

"Я Лолиту ненавижу! Я выпиваю эту таблетку и не помню потом, как прошли два дня. Я выступала на этом концерте, да. Я прилетаю туда — меня выносят, я сплю в отеле. Я выползала на сцену еле как. Проспала все гастроли из-за этой таблетки", — рассказала певица в YouTube-шоу "Джарахов".

Ионова не знает, что за таблетку ей дала Милявская. Глюкоза отмечает, что не ждала от Лолиты такой "подставы".

Сама исполнительница хита "Последний день на Титанике" в поездке сохраняла завидную бодрость. Милявская с удовольствием изучила достопримечательности Магадана. Свою часть выступления Лолита провела безупречно, в то время как Глюкозу выносили со сцены под руки.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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