Милонов по-отечески пожурил Глюкозу и попросил заняться воспитанием дочери

Певица Наталья Ионова, известная как ГлюкоZа в эфире одного из YouTube-каналов рассказала, что её дочь отчислили из школы за курение.

Певица уверена: по отношению к Лиде (так зовут девочку) поступили крайне несправедливо. Она, дескать, воспитывается в максимальной свободе и ей нравится демонстрировать независимость и эпатировать окружающих. И именно поэтому, уверена мать, школьница "стала жертвой навязывания детям здорового образа жизни".

Сама певица в этой привычке дочери ничего плохого не видит, а потому считает, что не надо в школах бороться с курением, а наоборот, следует открывать курилки, чтобы дети могли спокойно там проводить время.

Первым на инициативу Глюкозы отреагировал Виталий Милонов. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он заявил, что "исполнительница сошла с ума":

"Я бы понял, если бы это Бузова заявила — её всё равно никто всерьёз не воспринимает. Но Глюкоза-то куда? Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь? Одумайся и займись дочкой".

Депутат Госдумы признался, что и сам в школьные годы покуривал, но благодаря родителям и школе вовремя избавился от вредной привычки.

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