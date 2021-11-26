Московский клуб Gipsy сначала "заморозил" продажу билетов на выступление Алишера Моргенштерна, а затем объявил об отмене выступления рэпера.
Изначально стало известно, что билеты на концерт рэпера временно не продаются. Потом появилась более расширенная информация.
"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали всё, что в наших силах. По этим же билетам можно пойти на SLAVA MARLOW и получить +1000₽ на бар. Билеты также можно вернуть. Обращаться:
— по номеру: +7 (495) 023 88 38
— в ticketscloud. com
Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам", — сообщается на сайте клуба.
В жизни Алишера Моргенштерна началась чёрная полоса. Рэпер находится под прицелом правоохранительных органов, так как его творчество вызывает вопросы у Следственного комитета.
Артист уже представал перед судом и выплатил штраф за то, что в его песнях увидели пропаганду запрещённых веществ.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в онлайн-конференции заявил, что Моргенштерн по сути торгует наркотиками в социальных сетях. После этого, по информации СМИ, рэпер с женой Диларой сел в поезд и отправился за границу.
Параллельно с отъездом шоумена в его ресторан наведалась комиссия, которая нашла нарушения в работе заведения общепита, связанные с продажей алкоголя и закрыла заведение.
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