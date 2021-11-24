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Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"

Шоу-бизнес

Завтраки детей в семье Максима Галкина и Аллы Пугачёвой не совсем вписываются в концепцию сторонников здорового питания.

Гарри Галкин
Гарри Галкин

Максим Галкин опубликовал в разделе сторис Instagram видео утренней трапезы с детьми.

Стол в звёздном семействе ломится от бутербродов с колбасой.

"У нас традиционный ранний завтрак перед школой. Ой, как у нас тут аппетитно", — говорит шоумен, переводя камеру на стол, уставленный колбасными изделиями.

За столом сидят Гарри и Лиза и держат в руках бутерброды.

"Приятного аппетита", — говорит Галкин.

"Спасибо", — отвечают отцу вежливые дети.

Судя по более ранним публикациям юмориста, не всегда завтрак его наследников состоит из колбасы. Прежде супруг Примадонны показывал, что кормит детей утром злаковым завтраком с молоком и мёдом.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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