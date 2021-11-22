Нина Русланова страдала от "проклятья" Малявиной

Скончавшаяся Нина Русланова была убеждена, что на её семье лежит "проклятье" Валентины Малявиной, которая ушла из жизни на три недели раньше.

21 ноября на 76-м году жизни умерла народная артистка РФ Нина Русланова.

Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова рассказала, что её мать дружила с Валентиной Малявиной до одного рокового события.

При странных обстоятельствах умер супруг Малявиной. Причиной смерти послужило ножевое ранение. Следствие склонялось к версии самоубийства, однако Русланова была склонна винить в гибели мужчины свою коллегу.

Русланова даже свидетельствовала в суде против подруги. Малявина на судебном заседании разразилась проклятиями и посулила коллеге и её семье несчастья.

Нина Русланова приняла слова экс-подруги близко к сердцу. Она была уверена, что злые слова Малявиной негативно отразились на её судьбе и судьбе её дочери.

"Не могу сказать, что проклятие сбылось, но у мамы есть "пунктик" по этому поводу. Она считает, что я до сих пор не замужем из-за этого проклятия Малявиной", — цитирует слова Рудаковой издание 7Дней. ru.

Малявина после тюремного срока приходила в гости к Руслановой, однако

в отношениях женщин произошёл сильный раскол.

Валентина Малявина умерла на несколько недель раньше, чем Русланова. Она ушла из жизни на 81 году жизни 30 октября.

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