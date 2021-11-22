Скончавшаяся Нина Русланова была убеждена, что на её семье лежит "проклятье" Валентины Малявиной, которая ушла из жизни на три недели раньше.
21 ноября на 76-м году жизни умерла народная артистка РФ Нина Русланова.
Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова рассказала, что её мать дружила с Валентиной Малявиной до одного рокового события.
При странных обстоятельствах умер супруг Малявиной. Причиной смерти послужило ножевое ранение. Следствие склонялось к версии самоубийства, однако Русланова была склонна винить в гибели мужчины свою коллегу.
Русланова даже свидетельствовала в суде против подруги. Малявина на судебном заседании разразилась проклятиями и посулила коллеге и её семье несчастья.
Нина Русланова приняла слова экс-подруги близко к сердцу. Она была уверена, что злые слова Малявиной негативно отразились на её судьбе и судьбе её дочери.
"Не могу сказать, что проклятие сбылось, но у мамы есть "пунктик" по этому поводу. Она считает, что я до сих пор не замужем из-за этого проклятия Малявиной", — цитирует слова Рудаковой издание 7Дней. ru.
Малявина после тюремного срока приходила в гости к Руслановой, однако
в отношениях женщин произошёл сильный раскол.
Валентина Малявина умерла на несколько недель раньше, чем Русланова. Она ушла из жизни на 81 году жизни 30 октября.
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