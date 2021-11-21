Умерла народная актриса России Нина Русланова

Актриса театра и кино Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни. Об этом заявила директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина, сообщает РИА Новости.

Известно, что актриса перед смертью последние десять дней провела в больнице с коронавирусной инфекцией. При этом у неё была выявлена дыхательная недостаточность.

Напомним, что Нина Русланова известна зрителям по таким картинам как "Короткие встречи", "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие.

Ранее актёр Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что поражение лёгких артиста достигало 85%.