Актриса театра и кино Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни. Об этом заявила директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина, сообщает РИА Новости.
Известно, что актриса перед смертью последние десять дней провела в больнице с коронавирусной инфекцией. При этом у неё была выявлена дыхательная недостаточность.
Напомним, что Нина Русланова известна зрителям по таким картинам как "Короткие встречи", "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие.
Ранее актёр Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что поражение лёгких артиста достигало 85%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Варшаве вновь выступили с обвинениями в адрес Москвы и Минска. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия и Белоруссия якобы ведут информационную кампанию против его страны.