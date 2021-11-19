Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова купилась на "развод" мошенников, которые посулили балерине сказочные дивиденды. В итоге звезда осталась без крупной суммы денег.

О неприятностях танцовщицы сообщает Telegram-канал Baza.

Волочкова вынуждена была обратиться за помощью в правоохранительные органы, так как её "бизнес-партнёры" перестали выходить с ней на связь, завладев солидной суммой денег.

О способе легко приумножать своё состояние Волочковой поведали в 2020 году.

"Девушке позвонил некий Тимур из компании "КьюБиЭф" и предложил стать миллионершей за несколько месяцев — надо было всего лишь вложить накопления в его контору. Тимур поразил Анастасию с самого начала: молодой человек сообщил ей, что нашёл её номер телефона в "базе самых успешных людей России", — гласит информация ТГ-канала.

Волочковой посоветовали вовлечь в дело и Никиту Джигурду, но танцовщица попробовала обогатиться самостоятельно, вложив в общей сложности в загадочный бизнес три миллион рублей.

Анастасия стала ждать дивиденды. Ей выплатили более миллиона рублей, выдав их за прибыль, но потом соратники перестали выходить на связь с балериной. А затем — пропали.

Волочкова до последнего не верила, что её кинули, однако вскоре раскусила аферу и обратилась в полицию.

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