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Волочкова похвасталась романом с Джимом Керри

Шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о бурных отношения со звездой Голливуда Джимом Керри.

Волочкова похвасталась романом с Джимом Керри

Балерина поведала, что Джим Керри специально прибыл в Москву на частном самолёте, чтобы увидеть Волочкову в постановке Большого театра "Жизель".

После выступлени Волочкова провела для звёздного гостя экскурсию по Москве. Тогда балерина встречалась с миллионром Сулейманом Керимовым. Во время прогулки за парочкой присматривали охранники с автоматами.

По словам Волочковой, ещё тогда между ними пробежала искра, однако они осознавали, что им не суждено быть вместе.

"Еще стоя на Воробьевых горах мы понимали, что не можем быть вместе по одной причине: что я никогда не оставлю Большой театр, Москву, Россию, а он не сможет оставить Голливуд, потому что это его жизнь", — рассказала звезда балета на Youtube-шоу "ДаДа — НетНет".

После расставания с Керимовым балерина, будучи на гастролях в США, встретилась с Керри и между ними вспыхнул короткий роман.

"Это очень тяжело — отдавать себе отчет, что у тебя короткие отношения с человеком, в которого ты уже успел влюбиться", — объяснила Анастасия.

Джим Керри в своём ярком творчестве уделяет вниманию балету. Он не раз примерял на себя балетную пачку и пускался в неистовый пляс. Возможно, на танцевальные "па" его как раз вдохновила Анастасия Волочкова.

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Автор: Елена Былкина
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