Почему не удалось спасти звезду ТВ Кристину Асмаловскую

Скончавшаяся от COVID-19 Кристина Асмаловская мучилась от депрессии.

Телеведущая и танцовщица стала жертвой коронавируса. Асмаловская ушла из жизни в возрасте 41 года. Есть версия, что женщина не сражалась за свою жизнь и позволила болезни победить, так как она часто впадала в уныние.

О депрессии звезды ТВ рассказала её подруга Екатерина. Женщин связывала крепкая двадцатилетняя дружба ещё со студенческой скамьи.

"До сих пор не могу прийти в себя. Плачу всё время, это ужасно. Я сейчас живу в Италии, но с Кристиной я всегда была на связи. Постоянно. Мы общались каждый день… Мы были даже больше, чем просто подруги. Ближе, чем родные сёстры. Для меня её смерть — трагедия", — цитирует слова Екатерины "Московский комсомолец".

Выяснилось, что ещё до своей болезни Асмаловская страдала от депрессии и признавалась подруге, что хочет умереть.

"Она всё время об этом говорила. Я пыталась её поддержать, но без толку. Тяжело всё это вспоминать. Она не понимала, как идти вперёд, чем заниматься. У неё не было достаточно работы, она часто была дома", — объяснила Екатерина.

Мечты Асмаловской о частной школе танцев не сбылись. Отчасти помешала пандемия.

Екатерина не исключает, что заразиться ковидом подруга могла в больнице, откуда она сбежала. Повторно в больницу звезду телевидения уже забирали врачи скорой помощи.

"Кристина сообщила, что первый диагноз, который ей поставили, был пульмонит", — рассказал подруга ведущей АБГДейки.

О том, что причиной смерти подруги стал коронавирус, сообщил Екатерине их общий знакомый. Похоронами телеведущей занимаются её друзья. Родители Кристины ещё не отошли от шока.

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