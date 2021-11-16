Юлию Пересильд довели до слёз: "Переврали мои слова"

Юлия Пересильд прочитала, что пишут про неё в Сети. Актрису довели до слёз гадкие комментарии в её адрес. Она решила отомстить всем, кто поливает её грязью.

Первая актриса в космосе Юлия Пересильд дала интервью Катерине Гордеевой. В нём она объяснила, почему несостоятелен аргумент о том, что деньги, потраченные на её в полёт в космос, следовало отдать больным детям.

Это высказывание вызвало бурную реакцию в Сети. Актриса, выдержавшая полёт на МКС, с трудом выдержала атаки хейтеров.

"Читала про себя в интернете… ржала… плакала… получала подбадривающие звонки и смски от друзей…", — пишет Юлия в своём Instagram-аккаунте.

Пересильд призналась, что даже начала составлять список, кому отомстить, однако потом передумала писать "чёрный список".

Актрису уязвило то, что её слова переврали и обвинили в том, чего нет.

Расстроенная артистка вспомнила своё бедное детство и бабушку, которую сравнила с Нонной Мордюковой. Та ей объясняла, что нужно радоваться за окружающих. На деле Юлия видит, что люди склонны только злословить.

"И да, ещё одна прекрасная особенность нашего общества — найти крайнего, а лучше крайнюю. Взять и переложить всю ответственность на Женщину. Ну, что ж — я не против "cheche la femme". Ответственности с себя не снимаю, несу дальше. Всем мира, добра и юмора", — написала Пересильд в Сети.

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