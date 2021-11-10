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Пересильд ответила на слухи о поклоннике, купившем ей билет на МКС

Шоу-бизнес

Юлии Пересильд приписывают отношения с Романом Абрамовичем. Первая актриса, побывавшая на МКС, прокомментировала слухи о том, что космическое путешествие ей оплатил влиятельный олигарх.

Пересильд ответила на слухи о поклоннике, купившем ей билет на МКС

37-летняя актриса, которая недавно вернулась с Международной космической станции, ответила на самые щекотливые вопросы в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой".

Режиссёр Алексей Учитель, от которого актриса родила двух прекрасных дочерей, был не в восторге от перспективы полёта Юлии в космос.

Журналистка Катерина Гордеева поинтересовалась у актрисы, не было ли у неё конфликтов с режиссёром, который отговаривал её от рискованного путешествия.

Пересильд отметила, что никто не мог ей помешать отправиться на МКС.

"Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю", — объяснила Юлия в интервью.

На слухи о её любовной связи с Романом Абрамовичем актриса реагирует с иронией.

— Про тебя все говорят, Юль, что ты свою карьеру и полет в космос сделала… — сказала Гордеева.

— Через постель? Если так про себя почитать, сразу возникает какой-то образ такой, просто прекрасной, я даже не знаю, куртизанки или кого-то. Но это, понимаешь, может быть, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает", — объяснила актриса.

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Юлия Пересильд: «Это попытка совершить поступок»//«Скажи Гордеевой»
Автор: Елена Былкина
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