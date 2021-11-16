Стас Садальский сравнил Татьяну Васильеву с Паниным

Между Станиславом Садальский и Татьяной Васильевой продолжается публичный конфликт. Актриса негативно отзывается о коллеге в интервью, а Садальский троллит бывшую подругу в Instagram.

Между бывшими друзьями произошёл раскол не только в области личных взаимоотношений. Трения возникли и в мировоззренческом поле.

Садальский недоверчиво относится к вакцинации против COVID-19, в то время как Васильева выступает ярой сторонницей прививок против коронавируса.

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" стала гостьей шоу Елены Малышевой "Жить здорово!". Васильева с негодованием высказалась об антипрививочниках, из-за которых отменяются её спектакли, и она сидит без заработка.

Фрагмент выпуска передачи опубликовал у себя в Instagram Станислав Садальский.

"Стала как Лёша Панин", — прокомментировал выступление Васильевой Станислав Юрьевич.

Подписчики призвали Садальского не покушаться на личное мнение актрисы.

"У любого человека есть своё мнение и выбор!" — писали в Сети.

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