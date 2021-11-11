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Садальский ответил на нападки Васильевой: "Я помню, кто она"

Шоу-бизнес

Стаса Садальского и Татьяну Васильеву когда-то связывала дружба. Теперь артисты поливают друг другу грязью в публичном пространстве. Садальский не остался в долгу и подробно ответил Васильевой, которая обещала перегрызть ему горло в одном из последних своих интервью.

Садальский ответил на нападки Васильевой: "Я помню, кто она"

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" объяснила, что не стерпит от Садальского нападок на своих детей.

"Я разорву, я перекушу горло, я стану вампиром, я убью", — грозила актриса в эфире YouTube-шоу "Откройте, Давид!".

Садальский в своём Instagram-аккаунте заявил, что хочет заступиться за Татьяну Васильеву, отметив, что актриса очень отстаёт от современных технологий.

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" уязвило не угроза перегрызть горло, а заявление, что он сильно увлёкся сплетнями в интернете.

"Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в инстаграме, ни в ютубе, ни в политике, поскольку интернетом пользоваться не умеет. Но если обругать Навального за деньги, то обращайтесь. Мобильный телефон у неё существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники", — пишет Садальский в своём микроблоге.

Заслуженный артист РСФСР снова покусился на святое, так как затронул детей актрисы. Он отметил, что они легко расстаются с её тяжело заработанными деньгами.

Заявление Васильевой о том, что её дети после её смерти станут очень знаменитыми, Садальский трактует по-своему.

Он намекает на то, что наследники звезды якобы пойдут в передачу к Малахову, чтобы заработать денег.

"Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция. Я, к счастью, еще помню, кто она, и продолжаю ее любить, как актрису", — отметил Садальский.

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Автор: Елена Былкина
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