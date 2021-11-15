Ковальчук рассказала, чем покорил её Гарик Харламов

Гарик Харламов нередко появляется на публике в компании коллеги по сериалу "Гусар" Екатерины Ковальчук, что спровоцировало слухи об их романе. Актриса впервые рассказала о том, как завязывались их отношения с шоуменом.

Гарик Харламов недолго пребывал в статусе свободного мужчины в разводе. Ему приглянулась актриса, по типажу напоминающая его экс-супругу Кристину Асмус. Публика не устает замечать, что Ковальчук очень похожа на Асмус. И Екатерина и Кристина — миниатюрные изящные блондинки.

С Ковальчук Харламов познакомился на съёмках сериала "Гусар" телеканала ТНТ. Во время совместной работы юморист сумел очаровать свою милую коллегу. Звезда Comedy Club включил всё своё обаяние, чтобы произвести впечатление на партнёршу по съёмкам.

Ковальчук объяснила, чем её пленил Гарик.

"На съёмочной площадке всегда была очень тёплая атмосфера, она заряжала на позитив, во многом благодаря Гарику. Часто вместо своего текста он придумывал на ходу шутки, связанные с персонажем. Мы сбивались, смеялись, портили дубли. Словом, было весело!" — рассказала в интервью журналу "ОК!" Ковальчук.

Весной этого года Харламова заметили в компании Екатерины Ковальчук на отдыхе в Сочи. Комик подогревает слухи о романе с Екатериной, эмоционально комментируя снимки актрисы в Instagram.

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