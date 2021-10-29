Новая любовь Гарика Харламова Катерина Ковальчук предстала перед публикой в коротких шортиках. Комик эмоционально прокомментировал наряд актрисы.
Внимание публики приковано к новой избраннице Гарика Харламова. Стройная миниатюрная красотка по типажу напомнила поклонникам артиста экс-супругу Гарика Кристину Асмус.
Пассия шоумена развлекает подписчиков притягательным контентом. Звезда фильма "Гусар" разместила в своём Instagram-аккаунте короткое видео. На кадрах Катерина одета в обтягивающие шортики и короткий топ. Ковальчук повернулась к зрителям спиной, чтобы раздвинуть шторы. Делает она это весьма соблазнительно.
"Ну только ведь начиналась весна, а потом и лето! Мне всегда мало лета, какое бы тёплое и насыщенное оно не было. Даже несмотря на то что я сейчас на съёмках на юге нашей страны и пробуду здесь до начала декабря, мне холодно. И с каким упоением я смотрю на снимки и видео, сделанные весной. Ах", — пишет в своём микроблоге артистка под видео.
Первым на видео отреагировал резидент Comedy Club.
"Вай, мама, кто это?" — процитировал Гарик слова из песни Михаила Галустяна.
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