Новая любовь Гарика Харламова Катерина Ковальчук предстала перед публикой в коротких шортиках. Комик эмоционально прокомментировал наряд актрисы.

Внимание публики приковано к новой избраннице Гарика Харламова. Стройная миниатюрная красотка по типажу напомнила поклонникам артиста экс-супругу Гарика Кристину Асмус.

Пассия шоумена развлекает подписчиков притягательным контентом. Звезда фильма "Гусар" разместила в своём Instagram-аккаунте короткое видео. На кадрах Катерина одета в обтягивающие шортики и короткий топ. Ковальчук повернулась к зрителям спиной, чтобы раздвинуть шторы. Делает она это весьма соблазнительно.

"Ну только ведь начиналась весна, а потом и лето! Мне всегда мало лета, какое бы тёплое и насыщенное оно не было. Даже несмотря на то что я сейчас на съёмках на юге нашей страны и пробуду здесь до начала декабря, мне холодно. И с каким упоением я смотрю на снимки и видео, сделанные весной. Ах", — пишет в своём микроблоге артистка под видео.