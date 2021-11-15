Анна Седакова напугала фанатов: "Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки"

Популярная певица Анна Седакова часто делится с поклонниками событиями своей жизни, радостными и трогательными моментами. Но оказалось, что рассказать широкой аудитории о сложных проблемах, которые происходят сейчас в её жизни, артистка пока не готова.

Певица намекнула в своём Instagram, что происходящее с ней сейчас намного серьёзнее, чем многие могли бы подумать:

"Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Возможно, расскажу позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь как-то имитировать иллюзию нормальной жизни, а иначе просто загнусь".

Таким признанием Седакова не на шутку встревожила поклонников, которые сразу подумали, что их любимица переживает кризис в отношениях с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Характерно, что её супруг тоже опубликовал в соцсетях тревожную надпись, размещённую на чёрной картинке:

"Всё ещё не могу поверить".

Поклонникам остаётся только гадать, что произошло в жизни знаменитой пары, и надеяться, что у них всё будет хорошо. Тем более что сама Седакова раньше призналась, что приняла решение не показывать свои эмоции в соцсетях, рассказав, что здесь много "фейковых персонажей с фейковыми отношениями и эмоциями".

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