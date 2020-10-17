Уволенный охранник группы "ВИА Гра" рассказал о поведении Седаковой

Охранник гламурных поп-див по имени Сергей рассказал о том, как вели себя девушки с мужчинами.

Секьюрити самых сексуальных певиц российской эстрады отдельно рассказал об Анне Седаковой.

С его точки зрения, исполнительница использовала популярность группы для своих целей. Сергей считает, что Седакова охотилась за обеспеченными мужчинами.

Охранник признал безусловные достоинства девушки — хорошие внешние данные, а также сценическое мастерство. Неодобрение Сергея выражало только её навязчивое желание "подцепить" богатого мужика.

Представитель охраны девушек объяснил, что старался увещевать Анну, сделать так, чтобы она вела себя скромнее. За это, по словам Сергея, он и поплатился. Мужчина убеждён, что именно Седакова настроила Константина Меладзе против него. Продюсер уволил охранника.

О других девушках из числа вокалисток "ВИА Гры" Сергей отзывается уважительно. Остальные участницы группы, по его убеждению, умели держать дистанцию с мужчинами.