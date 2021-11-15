Сын Ксении Собчак хочет остаться за границей

Телеведущая Ксения Собчак с сыном Платоном больше недели отдыхала в жарких Арабских Эмиратах, в роскошном отеле Дубая. Отпуск звёздного семейства завершается, а сын блогерши не хочет возвращаться домой, в холодную Москву.

Сын ведущей аргументировал свой отказ возвращаться тем, что там, где они сейчас отдыхают, есть море и тепло.

В своём Instagram ведущая показала, как прошла её беседа с сыном на тему возвращения домой. Собчак сообщила Платону, что им нужно скоро ехать в Москву, на что ребёнок спросил:

"Мам, а зачем нам в Москву? Давай подождём, пока там тоже будет тепло".

Артистка не могла не согласиться с сыном, отметив, что в Москве сейчас "в купальнике не походишь".

Платон уже привык, что они с мамой посещают фешенебельные места. Он уже заявлял маме, что ему больше нравится есть не дома, а в ресторане, и ездить по Дубаю не на метро, а в лимузине.

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