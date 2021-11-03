Ксения Собчак после отъезда из страны: "Счастлива в Риме"

Ксения Собчак перед отлётом за рубеж предложила публике отгадать, куда она отправляется. Журналистка перестала интриговать аудиторию и сама ответила на свою загадку.

Телеведущая прежде чем улететь в Европу, посчитала нужным обосновать свой отлёт. Знаменитость объяснила, что не собирается страдать из-за тех несознательных граждан, которые пренебрегли вакцинацией. Собчак поспешила туда, где нет карантина.

Ксения опубликовала серию осенних снимков с набережной в какой-то парковой зоне.

"Счастлива в Риме", — написала Собчак под фотографиями.

Римский контент телеведущей не особо впечатлил интернет-публику. Вместо античных красот Собчак предпочла сфотографироваться в антураже, напоминающем пейзаж Подмосковья.

Даже по климату Рим сейчас очень походит на осень в средней полосе России — те же голые деревья, та же жёлтая листва под ногами.

Собчак нарядилась в серый уютный костюм и вязаную шапку с длинными "кроличьими" ушами, свисающими аж до пояса. Фотографии получились довольно меланхоличными.

Подписчики оценили наряд Ксении.

"Не знаю насчёт Рима, но для Петербурга — это идеальная шапка! Резко похолодало — закутался ещё и как шарфом, дождь и ветер — завязки ещё и поверх намотал и норм", — пишут в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.