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Сын Шостаковича указал на ошибку в сериале "Седьмая симфония"

Шоу-бизнес

Наследник знаменитого композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича дирижёр Максим Шостакович оценил сериал "Седьмая симфония" о легендарном творении отца. Музыкант нашёл в фильме одну странность.

Сын Шостаковича указал на ошибку в сериале "Седьмая симфония"

Дирижёр обратил внимание на то, что в сериале ищут настройщика. Это сомнительное допущение, так как в оркестре нет настройщика для инструментов.

Настраивать нужно только рояль и арфу, которую приводит в нужное состояние сама арфистка.

"Те, кто играет на инструментах, их и настраивают. Не нужен настройщик, но они ищут. Это техническая ошибка, непонятная мне", — цитирует слова сына легендарного композитора NEWS. ru.

Максима Шостаковича удивило то, что авторы сериала не связались с ним, чтобы узнать подробности жизни и творчества прославленного маэстро. Выход картины об отце стал сюрпризом для наследника композитора.

"У меня никто ничего не спросил, мне никто не позвонил. Вообще, для меня это было, честно говоря, большой неожиданностью", — отметил он.

Сериал рассказывает о концерте в блокадном Ленинграде, когда впервые прозвучало гениальное произведение Шостаковича "Седьмая симфония".

В сериале роли исполняют Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина и другие.

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Седьмая симфония Трейлер сериала 2021 год 8 серий
Автор: Елена Былкина
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