Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин не склонен нападать на Моргенштерна, который заявил, что не понимает, зачем нужно каждый год праздновать День Победы. Артист вспомнил, как его родственники-фронтовики относились к 9 Мая.
Борис Смолкин, известный многим по роли дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня", объяснил, что согласен с высказыванием Моргенштерна, который усомнился в том, что День Победы нужно отмечать с грандиозным размахом.
73-летний артист признался, что не слышал высказывание рэпера, но согласен с его словами при условии, что он их "правильно их понял".
"Это не только день гордости за великую победу, но также и день памяти и скорби", — цитирует слова Смолкина Teleprogramma.pro.
Артист рассказал, что его старшие родственники, которые воевали и пережили блокаду, отмечали этот день скромно. Фронтовики в семье Смолкина молча садились за стол 9 мая и немного выпивали.
"Честно говоря, никаких криков "Ура!" не было", — отметил актёр.
Ранее на рэпера Моргенштерна ополчились патриоты, которые восприняли слова исполнителя как неуважение к памяти героических предков.
Согласно опросу ВЦИОМ, с высказыванием рэпера о том, что России следует двигаться к новым победам, а не зацикливаться на прошлом, согласилась почти четверть россиян.
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