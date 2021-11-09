Борис Смолкин поддержал слова Моргенштерна о Дне Победы

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин не склонен нападать на Моргенштерна, который заявил, что не понимает, зачем нужно каждый год праздновать День Победы. Артист вспомнил, как его родственники-фронтовики относились к 9 Мая.

Борис Смолкин, известный многим по роли дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня", объяснил, что согласен с высказыванием Моргенштерна, который усомнился в том, что День Победы нужно отмечать с грандиозным размахом.

73-летний артист признался, что не слышал высказывание рэпера, но согласен с его словами при условии, что он их "правильно их понял".

"Это не только день гордости за великую победу, но также и день памяти и скорби", — цитирует слова Смолкина Teleprogramma.pro.

Артист рассказал, что его старшие родственники, которые воевали и пережили блокаду, отмечали этот день скромно. Фронтовики в семье Смолкина молча садились за стол 9 мая и немного выпивали.

"Честно говоря, никаких криков "Ура!" не было", — отметил актёр.

Ранее на рэпера Моргенштерна ополчились патриоты, которые восприняли слова исполнителя как неуважение к памяти героических предков.

Согласно опросу ВЦИОМ, с высказыванием рэпера о том, что России следует двигаться к новым победам, а не зацикливаться на прошлом, согласилась почти четверть россиян.

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