Почти четверть россиян согласились с заявлением Моргенштерна

Слова рэпера Моргенштерна, который заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы, стали поводом для всероссийского опроса россиян. Данные ВЦИОМ заставляют задуматься.

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, посвященного словам рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Специалисты в области общественного мнения в первую очередь выяснили, знают ли Моргенштерна в нашей стране.

Подавляющему число граждан РФ (79%) знакомо имя рэпера Моргенштерна, четверть (25%) знакомы с его творчеством (45-61% среди молодёжи). Не знают исполнителя 21% опрошенных.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что на празднование Дня Победы в России тратится слишком много денег.

Две трети россиян (68%, 74-75% среди старшего поколения) не согласны с этим высказыванием, а 22% — согласны (31-37% среди молодежи).

Моргенштерну позже пришлось извиниться за свои слова. Рэпер признался, что не умеет корректно формулировать свои мысли. Он объяснил, что стране нужно двигаться дальше, а не зацикливаться на успехах прошлого.

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