Лобода объяснила, почему не хочет выступать на Украине

Украинская певица Светлана Лобода не горит желанием появляться на концертных площадках Незалежной. Артистка рассказала, что заставляет её отказываться от выступлений на Украине.

Светлана Лобода не выступала с сольными программами на родине уже почти четыре года.

Страх выходить на сцену в родной Укрине появился у певицы после срыва её концерта в одесском клубе "Ибица" в 2017 году.

"Люди, которые собрались под "Ибицей", начали бросать [дымовые] шашки и устраивать драки. Не впускали людей, которые заходили в клуб", — рассказала Светлана в интервью на YouTube-канале телеведущей Марии Ефросининой.

Певица объяснила, что инцидент произошёл из-за конфликта с "влиятельным человеком" из Одессы.

После того случая Светлана приняла решение временно отказаться от сольных выступлений на территории Украины. При этом певица не отказывается выступать на частных корпоративах.

Лобода gризнаётся, что переживает за своих поклонников, которые могут пострадать во время её концертов в Незалежной.

Четыре года назад концерт Лободы в Одессе сорвали националисты. Тогда радикалы назвали певицу "любительницей российского рубля".

На Светлану сыпались обвинения в том, что она своими выступлениями в РФ "поддерживает агрессора".

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