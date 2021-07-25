Лобода удивила поклонников снимком с новорождённым младенцем

Певица Светлана Лобода опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию с крошечным малышом в руках.

Подписчики артистки с удивлением увидели в своей ленте снимок, который дал повод подумать, что Лобода снова стала мамой.

Звезда уже воспитывает десятилетнюю Евангелину и трехлетнюю Тильду.

Подпись к снимку, однако, всё разъяснила.

"Сегодня была в гостях у моих @yulattt @anatoliyanatolich. У них в семье появилось такое чудо. Счастье, такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю Вас, мои дорогие!!! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этому ощущению… захотелось снова", — призналась исполнительница, в которой пробудились сильные материнские чувства.

Нашлись сетевые критики, которые упрекнули певицу в том, что она выставляет напоказ чужих детей.

"Зачем такого маленького показывать? Своих детей не показывали!!!"; "Свою малышку до сих пор не показывает, а чужих новорожденных показывает"; "Я подумал уже третьего между концертами родили", — комментировали снимок подписчики.

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