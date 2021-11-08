На могиле Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище появился необычный монумент. Памятник в честь знаменитого писателя-сатирика вызвал дискуссии в Сети.
Фотографию памятника, установленного у подножия захоронения Михаила Жванецкого, разместила в своём Instagram-аккаунте Нонна Гришаева в честь годовщины со дня смерти писателя.
"Помним… Любим… Продолжаем читать и наслаждаться…Спасибо за всё", — написала актриса в своём микроблоге.
Подписчики заслуженной артистки РФ обратили внимание на необычный монумент на могиле "дежурного по стране".
Многим памятник показался гениальным.
"Вот это памятник… нет слов, гениально";
"Гениальный памятник! Достойный, отражающий суть гения";
"Хороший памятник, не нравятся портретные натуралистичные памятники. Здесь тихая грусть. И почему-то в голове сразу: "Я на вершине склона лет", — писали подписчики Гришаевой.
Не обошлось, однако, и без дискуссий.
"Если честно, не поняла в чём гениальность?";
"И я тоже. Спина и зад. Странный памятник", — высказывали своё мнение интернет-пользователи.
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