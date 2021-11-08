Садальский о памятнике Жванецкому: "Стильный, лаконичный, символичный"

Памятник Михаилу Жванецкому на Новодевичьем кладбище вызвал неоднозначную реакцию публики. Станислав Садальский специально посетил могилу сатирика и оценил символичный монумент, возведённый в память о легендарном писателе.

Памятник на могиле Михаила Жванецкого

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский оценил 2021 год, который стал последним для многих наших выдающихся соотечественников.

"Грустный год, который по потерям превзошел, кажется, всё десятилетие", — написал артист в своём Instagram-аккаунте.

Садальский привёл слова Жванецкого, который называет смерть лишь перерывом. Ранее артист не одобрил памятник Галине Волчек, а монумент на могиле Жванецкого пришёлся ему по душе.

"Вчера на Новодевичьем открыли памятник Михал Михалычу. Почитал неоднозначные оценки — почему такой, почему спиной, какая-то недосказанность… Съездил, посмотрел. Замечательный памятник, стильный, лаконичный. Символичный! Мгновенно узнаваемый и обожаемый Дежурный по стране. Непобедимой стране, которая смеется всегда! Даже, когда плачет", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Памятник автора Владимира Соскиева представляет собой лишь удаляющийся силуэт сатирика. Этот же скульптор работал и над памятником Марине Цветаевой в Тарусе.

"А если хотите "досказанность", идите к могиле Архиповой и Пьявко. Знал и любил их обоих, великую Ирину и прекрасного Влада — тоже мега-талантливого, но, к сожалению, начисто лишенного вкуса. Он сам придумал и спроектировал весь этот сюр, включая скамейку, поющую голосом жены…" — объяснил Садальский.

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