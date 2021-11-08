Памятник Михаилу Жванецкому на Новодевичьем кладбище вызвал неоднозначную реакцию публики. Станислав Садальский специально посетил могилу сатирика и оценил символичный монумент, возведённый в память о легендарном писателе.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский оценил 2021 год, который стал последним для многих наших выдающихся соотечественников.
"Грустный год, который по потерям превзошел, кажется, всё десятилетие", — написал артист в своём Instagram-аккаунте.
Садальский привёл слова Жванецкого, который называет смерть лишь перерывом. Ранее артист не одобрил памятник Галине Волчек, а монумент на могиле Жванецкого пришёлся ему по душе.
"Вчера на Новодевичьем открыли памятник Михал Михалычу. Почитал неоднозначные оценки — почему такой, почему спиной, какая-то недосказанность… Съездил, посмотрел. Замечательный памятник, стильный, лаконичный. Символичный! Мгновенно узнаваемый и обожаемый Дежурный по стране. Непобедимой стране, которая смеется всегда! Даже, когда плачет", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Памятник автора Владимира Соскиева представляет собой лишь удаляющийся силуэт сатирика. Этот же скульптор работал и над памятником Марине Цветаевой в Тарусе.
"А если хотите "досказанность", идите к могиле Архиповой и Пьявко. Знал и любил их обоих, великую Ирину и прекрасного Влада — тоже мега-талантливого, но, к сожалению, начисто лишенного вкуса. Он сам придумал и спроектировал весь этот сюр, включая скамейку, поющую голосом жены…" — объяснил Садальский.
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