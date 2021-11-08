Новый директор МХАТ: "Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась"

Директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман попросил артистку Ольгу Бузову не обижаться на отмену спектакля "Чудесный грузин".

Театральное представление должно было состояться 2 ноября, однако 31 октября на официальном сайте МХАТ появилось сообщение об отмене. Такое решение принял новый руководитель Кехман, который только вступил на должность генерального директора.

"225 билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", — передаёт РИА Новости слова Кехмана.

Ранее стало известно, что МХАТ сообщил об отмене спектакля "Чудесный грузин", в котором Бузова играет главную роль. Причиной стала плохая продажа билетов в период коронавирусных ограничений. Спектакль перенесут на неопределённый срок, снимать из репертуара его не планируют.

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