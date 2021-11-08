EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Академик Гинцбург о том, почему на Западе не регистрируют "Спутник V"
Россияне не смогут попасть в США, несмотря на открытие границ для иностранцев
Быков о творчестве Пелевина: "В своём жанре это, несомненно, шедевр"
Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с директором ЦРУ Бёрнсом
Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Белоруссии
Американский журналист назвал Анну Щербакову "уставшей старухой"
Глава Минприроды РФ заразился COVID-19
Польские власти рассказали о начале силового вторжения беженцев в страну
Врач оценил эффективность нерабочих дней в России

Новый директор МХАТ: "Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась"

Шоу-бизнес

Директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман попросил артистку Ольгу Бузову не обижаться на отмену спектакля "Чудесный грузин".

Новый директор МХАТ: "Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась"

Театральное представление должно было состояться 2 ноября, однако 31 октября на официальном сайте МХАТ появилось сообщение об отмене. Такое решение принял новый руководитель Кехман, который только вступил на должность генерального директора.

"225 билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", — передаёт РИА Новости слова Кехмана.

Ранее стало известно, что МХАТ сообщил об отмене спектакля "Чудесный грузин", в котором Бузова играет главную роль. Причиной стала плохая продажа билетов в период коронавирусных ограничений. Спектакль перенесут на неопределённый срок, снимать из репертуара его не планируют.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хорошие спектакли: В чем их секрет?
Автор: Елена Федорова
Последние материалы
Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с директором ЦРУ Бёрнсом
Новый директор МХАТ: "Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась"
Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Белоруссии
Американский журналист назвал Анну Щербакову "уставшей старухой"
Глава Минприроды РФ заразился COVID-19
Садальский о памятнике Жванецкому: "Стильный, лаконичный, символичный"
Польские власти рассказали о начале силового вторжения беженцев в страну
Врач оценил эффективность нерабочих дней в России
Россияне не верят в невиновность депутата Рашкина, у которого нашли убитого лося
Пилоты Red Wings не получают огромные зарплаты – представитель перевозчика
Популярное
Общество
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль

Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.

Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Общество
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
На портале "Госуслуги" массово аннулировали QR-коды о вакцинации против COVID-19
Экономика и бизнес
В какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции, рассказал аналитик
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
Силовые структуры
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников