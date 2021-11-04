Садальский о Дне народного единства: "Ни праздника, ни единства"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский без восторга относится к Дню народного единства. Артист объяснил, почему к данному празднику в народе относятся без энтузиазма.

4 ноября в России отмечается День народного единства, однако среди артистов мало кто поздравляет соотечественников с этим красным днём календаря. Станислав Садальский посвятил этому празднику невесёлый пост в своём Instagram-аккаунте.

"Народное единство богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых. Теперь вам понятно, почему праздник никак не приживается в народе?!" — написал артист в своём микроблоге.

Звезда театра и кино предался ностальгическим воспоминаниям.

"Я принадлежу к тем, для которого ноябрьским "красным днём календаря" так и останется 7 ноября. Никуда не денешь его из памяти. 7 ноября чувствовал праздник. 4 ноября — ни праздника, ни единства не ощущаю", — признался актёр.

Садальский опубликовал праздничный стих, посвящённый Дню Великой Октябрьской социалистической революции.

"День Седьмого ноября — Красный день календаря.

Погляди в своё окно: всё на улице красно!

Вьются флаги у ворот, пламенем пылая.

Видишь, музыка идёт там, где шли трамваи.

Весь народ — и млад и стар

— Празднует свободу.

И летит мой красный шар прямо к небосводу!" — написал артист.

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