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Лоза пренебрежительно отозвался о Дне народного единства

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Автор хита "Плот" Юрий Лоза без особо энтузиазма встречает праздник День народного единства. Музыкант считает, что у власти и народа в нашей стране цели расходятся, поэтом говорить о единстве невозможно.

Лоза пренебрежительно отозвался о Дне народного единства

4 ноября в РФ отмечают День народного единства.

Юрий Лоза пессимистично смотрит на идею единения граждан нашей страны. Он отметил, что у народа задача — выжить, у власти — заработать больше денег.

"Нет никакого народного единства. Ни в каком виде оно не проявляется в нашей стране", — цитирует слова артиста NEWS. ru

Лоза убеждён, что и в народе не наблюдается никакого единства, так как в России каждый сам за себя. Даже коронавирус, по словам певца, не сплотил народ, так как каждый сам решает, вакцинироваться или нет. 

Музыкант считает, что такой праздник понадобиться, когда стране будет угрожать военная опасность. В мирное время в нём, по мнению Лозы, нет необходимости.

"Сейчас нет того, вокруг чего стоит объединяться или против чего. Нет ни одной общей идеи, которую бы мы решали все вместе", — выразил своё мнение композитор.

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