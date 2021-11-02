Рэпера Yung Trappa подозревают в изнасиловании

На исполнителя Yung Trappa написала заявление в полицию восемнадцатилетняя студентка, которая заявила, что рэпер совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании.

18-летняя студентка по телефону рассказала полицейским, что Владислав Ширяев (настоящее имя исполнителя) надругался над ней в арендованном коттедже в посёлке Подборовье под Санкт-Петербургом.

В посёлок прибыли стражи правопорядка и задержали рэпера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У Ширяева уже имеются проблемы с законом. Он отсидел более пяти лет за сбыт запрещённых веществ. Исполнитель вышел из колонии в начале 2021 года.

Весной этого года Yung Trappa разбил авто каршеринга в Петербурге. Тогда он объяснил, что его подрезали, и авария произошла, так как он якобы пытался увернуться от столкновения с другой машиной.

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