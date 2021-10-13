Обвиняемых в изнасиловании трёх несовершеннолетних арестовали в Екатеринбурге

Троих жителей города Троицка Челябинской области арестовали по делу об изнасиловании трёх несовершеннолетних жительниц Екатеринбурга.

По информации управления МВД по Екатеринбургу, о преступлении утром 9 октября заявила в полицию мать одной из потерпевших.

Как выяснили правоохранители, 8 октября в съёмной квартире на улице Малышева 20-летний, 28-летний и 36-летний жители Троицка изнасиловали трёх девушек 2006 и 2007 годов рождения.

Прибыв по указанному матерью одной из девушек адресу, полицейские задержали там подозреваемых, доставили их в дежурную часть и передали сотрудникам СКР.

В региональном СУ СКР сообщили, что в настоящее время троим жителям Челябинской области предъявили обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

Суд избрал для подельников меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники СКР занимаются сбором доказательств по делу, а также выясняют обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

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