Солист "Несчастного случая" Кортнев стал отцом в шестой раз

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев радуется появлению на свет дочери. Малышке дали редкое имя.

Музыкант со своей супругой Аминой тщательно скрывали, что скоро снова станут родителями.

У супругов родилась дочь. Девочку назвали красивым старинным именем Агафья.

О радостном событии сообщили в официальном Instagram-аккаунте группы "Несчастный случай".

"Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям", — написали коллеги музыканта.

Супруга Кортнева Амина Зарипова работает тренером по художественной гимнастике. Парочка связала себя узами брака в 2002 году. Амина подарила мужу троих детей, новорождённая Агафья — четвёртый ребёнок. У музыканта есть еще двое сыновей от прошлых отношений.

Поклонники "Несчастного случая" присоединились к поздравлениям.

"Ого, какая новость! Девочки пошли только вперёд, поздравляю от всего сердца!" "Азартные ребята"; "Счастливый случай", — писали в Сети.

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