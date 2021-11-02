Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев радуется появлению на свет дочери. Малышке дали редкое имя.
Музыкант со своей супругой Аминой тщательно скрывали, что скоро снова станут родителями.
У супругов родилась дочь. Девочку назвали красивым старинным именем Агафья.
О радостном событии сообщили в официальном Instagram-аккаунте группы "Несчастный случай".
"Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям", — написали коллеги музыканта.
Супруга Кортнева Амина Зарипова работает тренером по художественной гимнастике. Парочка связала себя узами брака в 2002 году. Амина подарила мужу троих детей, новорождённая Агафья — четвёртый ребёнок. У музыканта есть еще двое сыновей от прошлых отношений.
Поклонники "Несчастного случая" присоединились к поздравлениям.
"Ого, какая новость! Девочки пошли только вперёд, поздравляю от всего сердца!"
"Азартные ребята";
"Счастливый случай", — писали в Сети.
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