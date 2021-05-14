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Зампред Госдумы объяснил музыкантам, что делать, чтобы их концерты не отменяли

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее российские музыканты жаловались, что на них оказывается давление по политическим мотивам.

Зампред Госдумы объяснил музыкантам, что делать, чтобы их концерты не отменяли

Исполнители Noize MC, Алексей Кортнев, Вася Обломов, Дмитрий Спирин и музыкальные коллективы "Ногу свело" и "Порнофильмы" составили петицию на платформе Change. org, в которой требуют прекратить ущемлять права музыкантов, открыто говорящих о своих политических взглядах.

Музыканты сетовали на то, что их запугивают силовики, а чиновники на местах строят им препятствия для организации концертов.

Зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев дал совет музыкантам, как можно добиться прекращения запрета на проведения концертов, отмечая, что недовольные музыканты в период выборов сами охотно помогают властным структурам.

"При всём моём уважении к артистам и музыкантам, на практике большинство из них, в нужный для власти момент, ложится под власть, поддерживают её, идут на выборы от этой партии, проводят концерты. Артисты у нас тоже среда, которая умеет быстро находить выходы из ситуации", — объяснил член Госдумы. ", — цитирует слова Лебедева Общественная служба новостей.

Лебедев уверен, что правильная активность во время выборов избавит музыкантов от вышеназванных проблем.

"Писать петиции не надо — это бесполезно. Просто нужно ходить на выборы", — отметил он.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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