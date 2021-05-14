Ранее российские музыканты жаловались, что на них оказывается давление по политическим мотивам.
Исполнители Noize MC, Алексей Кортнев, Вася Обломов, Дмитрий Спирин и музыкальные коллективы "Ногу свело" и "Порнофильмы" составили петицию на платформе Change. org, в которой требуют прекратить ущемлять права музыкантов, открыто говорящих о своих политических взглядах.
Музыканты сетовали на то, что их запугивают силовики, а чиновники на местах строят им препятствия для организации концертов.
Зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев дал совет музыкантам, как можно добиться прекращения запрета на проведения концертов, отмечая, что недовольные музыканты в период выборов сами охотно помогают властным структурам.
"При всём моём уважении к артистам и музыкантам, на практике большинство из них, в нужный для власти момент, ложится под власть, поддерживают её, идут на выборы от этой партии, проводят концерты. Артисты у нас тоже среда, которая умеет быстро находить выходы из ситуации", — объяснил член Госдумы. ", — цитирует слова Лебедева Общественная служба новостей.
Лебедев уверен, что правильная активность во время выборов избавит музыкантов от вышеназванных проблем.
"Писать петиции не надо — это бесполезно. Просто нужно ходить на выборы", — отметил он.
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