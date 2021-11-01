Быков уверен, что Хабенский справится с постом худрука МХТ

Писатель Дмитрий Быков поприветствовал решение Минкульта РФ назначить художественным руководителем МХТ им. Чехова Константина Хабенского. Публицист уверен, что без звездности, без дискуссионности, без скандала театр не живёт.

Быков считает, что на Хабенского возложили огромную ответственность.

"Он заступает, как в старину говорили, на должность расстрельную. Это очень трудно", — говорит писатель в программе "Один" на "Эхе Москвы".

Литератор отмечает, что не видит ничего дурного в том, чтобы актёр, с опытом кинорежиссуры оказался во главе театра.

"Почему я считаю, что Хабенский на этом месте будет хорош? Потому что Хабенский, из опыта нашего с ним общения, наделен феноменальной интуицией, конечно. Он не просто популярный, сверхпопулярный актер, звезда нескольких чрезвычайно значимых постановок, которые сначала в Питере, потом в Москве задолго до всякой сериальной звездности сделали его героем времени. Он еще и наделен действительно феноменальным чутьем на актерский талант, на зрительский успех", — объясняет Быков.

Писатель предположил, что Сергея Женовоча сняли с поста худрука театра из-за отношений с труппой и отсутствия хитов на сцене.

"Но в любом случае мне представляется, что для Сергея Женовача это решение — лучшее, потому что он в своей знаменитой студии СТИ, думаю, сможет реализовать все свои идеи", — говорит знаток русской и мировой литературы.

Быков считает, что театру нужны громкие дебюты.

"Мне представляется, что МХАТ — это вообще площадка острейших дискуссий. И Табаков это понимал. Во МХАТе должны были ставить дискуссионные режисс`ры вроде Молочникова", — говорит Быков.

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