Режиссёр оценил перспективы Хабенского в должности худрука МХТ

Режиссёр театра кино Александр Созонов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал назначение худруком МХТ Константина Хабенского.

Созонов отметил, что ранее худруками МХТ часто назначали актёров.

"Несмотря на то, что это кузница успеха именно режиссерского театра, во главе всегда стоял актер, даже если он в какой-то момент начинал ставить спектакли. Я имею в виду и Табакова, и Ефремова, и Станиславского", — сказал Созонов.

Режиссёр уверен, что возглавлять МХТ должен человек с хорошей репутацией.

"Очевидно, что внимание вокруг главного драматического театра страны должен фокусировать человек, который может создать доверие у самой широкой аудитории. Я говорю сейчас не про патриотизм, не про какую-то условную гуманистическую составляющую. В этом театре важен вопрос вкуса, художественного вкуса. В названии поэтому стоит Московский Художественныц театр", — отметил театральный деятель.

Хабенский, по мнению Созонова, обладает высоким рейтингом доверия.

"Уровень доверия к Константину Хабенскому значительно выше, чем учиновников. Эта должность государтственная, чиновничья, но я думаю, что только он способен консолидировать надежды и артистов, и зрителей- найти новый путь для развития МХТ", — убеждён режиссёр.

Ранее в Министерстве культуры РФ сообщили, что Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова.

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