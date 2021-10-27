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Режиссёр оценил перспективы Хабенского в должности худрука МХТ

Шоу-бизнес

Режиссёр театра кино Александр Созонов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал назначение худруком МХТ Константина Хабенского.

Режиссёр оценил перспективы Хабенского в должности худрука МХТ

Созонов отметил, что ранее худруками МХТ часто назначали актёров.

"Несмотря на то, что это кузница успеха именно режиссерского театра, во главе всегда стоял актер, даже если он в какой-то момент начинал ставить спектакли. Я имею в виду и Табакова, и Ефремова, и Станиславского", — сказал Созонов.

Режиссёр уверен, что возглавлять МХТ должен человек с хорошей репутацией.

"Очевидно, что внимание вокруг главного драматического театра страны должен фокусировать человек, который может создать доверие у самой широкой аудитории. Я говорю сейчас не про патриотизм, не про какую-то условную гуманистическую составляющую. В этом театре важен вопрос вкуса, художественного вкуса.  В названии поэтому стоит Московский Художественныц театр", — отметил театральный деятель. 

Хабенский, по мнению Созонова, обладает высоким рейтингом доверия. 

"Уровень доверия к Константину Хабенскому значительно выше, чем учиновников.  Эта должность государтственная, чиновничья, но я думаю, что только  он способен консолидировать надежды и артистов, и зрителей- найти новый путь для развития МХТ", — убеждён режиссёр.

Ранее в Министерстве культуры РФ сообщили, что Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. 

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Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова - Москва 24
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин
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