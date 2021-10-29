Экс-лидер "Локомотива" Дмитрий Тарасов признался, что Анастасия Костенко бросает его.
Бывший муж Ольги Бузовой пообщался с подписчиками в Instagram. Спортсмен прокомментировал намёки жены на расставание. Особенно футболисту пришлось не по душе то, что супруга отписалась от него в социальной сети, что собственно и стало поводом для слухов о глубоком кризисе звёздного брака.
"В связи с последними событиями, которые у нас произошли, не знаю, буду ли на родах. Пока Настя не подпишется на меня и не вернёт фамилию, я подумаю", — заявил Тарасов.
Спортсмен объяснил фолловерам, что инициатива расставания принадлежит его супруге.
"В общем, мама от нас ушла. Оставила меня с малышами. Но мы справимся. Обязательно справимся!", — добавил экс-лидер "Локомотива".
В словах Тарасова многие увидели издевательский розыгрыш. Слухи о разводе ранее с негодованием опровергла Костенко. В Сети упрекнули модель в том, что она сама спровоцировала домыслы о разладе в семье своими двусмысленными постами в Instagram. Жена футболиста писала о том, что самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве.
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