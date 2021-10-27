Костенко намекнула на развод с Тарасовым: "Чувствуешь себя в одиночестве"

У бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова имеются проблемы в браке с Анастасией Костенко. О разладе в семье фотомодель намекнула в своём Instagram-аккаунте.

Российская модель Анастасия Костенко ждёт третьего ребёнка от футболиста.

Модель, которая всегда позиционировала свой брак с футболистом, как идеальный, поделилась своими невесёлыми мыслями с подписчиками.

В аккаунте беременной женщины появились намёки на непонимание с супругом.

"Один английский путешественник рассказывает о том, как он дружил с тигром: он вырастил его, ласкал его, но всегда держал на столе заряженный пистолет", — пишет Анастасия.

Фолловеры решили, что в своём посте Костенко намекает на непростые отношения с мужем.

"Раньше я думала, что самое страшное — остаться совсем одному. Теперь я поняла, что это не так. Самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве", — высказала свою боль Анастасия.

Подписчики звездной пары обратили внимание на то, что Костенко отписалась от Тарасова в социальных сетях и удалила его фамилию из шапки своего личного профиля.

Футболист Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко в 2018 году. Он часто противопоставляет Ольгу Бузову и свою жену, которая подарила ему долгожданных наследников.

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