У бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова имеются проблемы в браке с Анастасией Костенко. О разладе в семье фотомодель намекнула в своём Instagram-аккаунте.
Российская модель Анастасия Костенко ждёт третьего ребёнка от футболиста.
Модель, которая всегда позиционировала свой брак с футболистом, как идеальный, поделилась своими невесёлыми мыслями с подписчиками.
В аккаунте беременной женщины появились намёки на непонимание с супругом.
"Один английский путешественник рассказывает о том, как он дружил с тигром: он вырастил его, ласкал его, но всегда держал на столе заряженный пистолет", — пишет Анастасия.
Фолловеры решили, что в своём посте Костенко намекает на непростые отношения с мужем.
"Раньше я думала, что самое страшное — остаться совсем одному. Теперь я поняла, что это не так. Самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве", — высказала свою боль Анастасия.
Подписчики звездной пары обратили внимание на то, что Костенко отписалась от Тарасова в социальных сетях и удалила его фамилию из шапки своего личного профиля.
Футболист Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко в 2018 году. Он часто противопоставляет Ольгу Бузову и свою жену, которая подарила ему долгожданных наследников.
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