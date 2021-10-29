EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роспотребнадзор назвал число случаев нового варианта коронавируса AY.4.2 в РФ
В Киеве рассказали о "чудо-оружии", которым собрались "топить Черноморский флот"
Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет в нерабочие дни
Жириновский предложил заставить Рашкина съесть лося целиком
В Сети опубликовано видео с задержанием депутата Рашкина
На Украине предложили перейти с газа на пеллеты
Фильм о кооперативе "Бест Вей": более 100 тыс. просмотров
Украинская разведка заявила, что Россия наращивает вооружение Донбасса
Россия и Финляндия возобновят туристический поток к концу года — Владимир Путин

Бутусов высказался о назначении Хабенского худруком МХТ

Шоу-бизнес

Главный режиссёр Театра им. Евг. Вахтангова Юрий Бутусов не одобрил решение Министерства культуры РФ отдать пост художественного руководителя МХТ им. Чехова Константину Хабенскому.

Бутусов высказался о назначении Хабенского худруком МХТ

По мнению театрального деятеля, возглавлять театр должен режиссёр, а не актёр.

Бутусов назвал решение ошибочным и стратегически неверным.

"Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли", — цитирует слова режиссёра "Московский комсомолец".

Бутусов заметил, что сейчас очень модно назначать руководителями театров успешных актёров, однако это, по мнению деятеля искусства, нарушает правило, заложенное Станиславским и Немировичем-Данченко.

"То, что сейчас происходит — это абсолютное разрушение наших культурных достижений", — заявляет режиссёр.

Ранее стало известно, что на посту художественного руководителя МХТ им. Чехова Константин Хабенский сменил Сергея Женовача.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова, Женовача все-таки сняли
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет в нерабочие дни
Светлана Пермякова рассказала об обмане на шоу "Секрет на миллион"
Эксперт: ситуация в Белоруссии может пойти по украинскому сценарию
Жириновский предложил заставить Рашкина съесть лося целиком
Директор НАСА признал существование инопланетян
В Сети опубликовано видео с задержанием депутата Рашкина
На Украине предложили перейти с газа на пеллеты
Фильм о кооперативе "Бест Вей": более 100 тыс. просмотров
Органы опеки посетили особняк Полины Гагариной
Украинская разведка заявила, что Россия наращивает вооружение Донбасса
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Ирина Шлионская Полезные продукты – не значит низкокалорийные Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Директор НАСА признал существование инопланетян Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников