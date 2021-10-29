Бутусов высказался о назначении Хабенского худруком МХТ

Главный режиссёр Театра им. Евг. Вахтангова Юрий Бутусов не одобрил решение Министерства культуры РФ отдать пост художественного руководителя МХТ им. Чехова Константину Хабенскому.

По мнению театрального деятеля, возглавлять театр должен режиссёр, а не актёр.

Бутусов назвал решение ошибочным и стратегически неверным.

"Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли", — цитирует слова режиссёра "Московский комсомолец".

Бутусов заметил, что сейчас очень модно назначать руководителями театров успешных актёров, однако это, по мнению деятеля искусства, нарушает правило, заложенное Станиславским и Немировичем-Данченко.

"То, что сейчас происходит — это абсолютное разрушение наших культурных достижений", — заявляет режиссёр.

Ранее стало известно, что на посту художественного руководителя МХТ им. Чехова Константин Хабенский сменил Сергея Женовача.

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