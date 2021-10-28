Певица Зарубина считает, что вакцины плодят новые штаммы вирусов

Певица Ольга Зарубина высказалась против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Telegram-канал "Шулика" пишет, что исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" в Facebook назвала сторонников прививок "злыми". Певица убеждена, что вакцины от COVID-19 якобы приводят к появлению новых штаммов инфекции.

"Это выбор каждого человека, потому что это касается его здоровья. И заваксеры болеют и умирают после прививок не меньше и не реже, это уже факт. Или вам обидно, что вы уже укололись и боитесь последствий", — высказала своё мнение артистка.

Другая противница вакцинации Виктория Боня пересмотрела свои взгляды и сделала прививку. Изменить свои убеждения звезду "Дома-2" заставила необходимость вылетать за границу по работе.

Елена Малышева в своём Instagram-аккаунте ранее объясняла, что новые разновидности вируса появляются в теле человека, не защищённого вакциной.

"Невакцинированный человек, который долго и тяжело болеет — это инкубатор для создания новых штаммов коронавируса", — отмечала ведущая программы "Жить здорово".

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