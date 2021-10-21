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Малышева рассказала, где плодятся новые штаммы COVID-19

Здоровье

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, почему появляются новые штаммы коронавируса.

Малышева рассказала, где плодятся новые штаммы COVID-19

Теледоктор бьёт тревогу, рассказывая о, ужасающей статистике заболеваемости COVID-19.

"В России снова подъем заболеваемости. Всего 30 % вакцинированных людей. Первое место в мире по ежедневной смертности. Нам не нужны враги. Мы сами себя убьём", — опубликовала знаменитость эмоциональный пост в своём Instagram-аккаунте.

Медик отметила, что новые разновидности вируса появляются в теле человека, незащищённого вакциной.

"Невакцинированный человек, который долго и тяжело болеет — это инкубатор для создания новых штаммов коронавируса", — написала врач.

Малышева призывает сограждан ответсвеннее относиться к себе и здоровью окружающих людей.

"И, если вам не нужна ваша жизнь, пожалейте тех, кто рядом с вами. Во время изучения вакцины Спутник впервые в истории нашей страны были проведены настоящие клинические исследования на добровольцах…. Наша вакцина Спутник по-настоящему эффективна и безопасна! Прививаетесь, господа! Прививайтесь!" — взывает телеведущая.

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