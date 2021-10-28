Звёзд призвали срочно спасать Андрея Губина

Врачи сходятся во мнении, что Адрей Губин страдает психическим расстройством. Позаботиться о певце некому, так как его родители умерли. Помочь артисту, которому требуется срочная медицинская помощь, могут коллеги по шоу-бизнесу.

Специалист по ментальному здоровью Василий Шуров в интервью "Собеседнику" объяснил, что Губину необходимо принудительное лечение. Проблема заключается в том, что исполнитель хита "Зима-холода" сам не считает, что у него имеются психические отклонения.

Психолог Сергей Ланг объяснил, чем чревато промедление с лечением психического заболевания.

"Многие психологические травмы возникают у человека по той причине, что он вовремя не обратился к психологу. Эти травмы могут перерастать в шизофрению и другие серьезные заболевания. Вот это и происходит с Андреем. Ему всерьез кажется, что его преследуют и намеренно портят жизнь. К тому же, он привык купаться в славе и деньгах. А сейчас он получает обратную сторону этой славы — его обсуждают, осуждают и учат жизни", — цитирует слова Сергея Ланга "Собеседник".

Психолог предполагает, что болезнь Губина прогрессирует и её "последствия могут быть трагическими".

Поклонники Губина призывают коллег Андрея по шоу-бизнесу не оставить его наедине со своей проблемой. Нужны авторитетные для 46-летнего артиста люди, которые смогли бы уговорить его обратиться за помощью к врачам-психиатрам.

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