Ксения Собчак призналась в любви Дмитрию Нагиеву

Ксения Собчак опубликовала видео, на котором она лежит на кровати и любуется сидящим рядом Дмитрием Нагиевым. Оказалось, что журналистка неровно дышит к самому сексуальному мужчине России с шестнадцати лет.

Ксения Собчак переночевала с Дмитрием Нагиевым

Собчак разместила в сторис своего Instagram-аккаунта интригующее видео. Н кадрах блондинка вытянулась на широкой кровати, бросая томные взгляды на Дмитрия Нагиева, который расположился в кресле рядом.

Нагиев сохранял величественное молчание, никак не реагируя на признания Собчак.

Журналистка показала остатки их трапезы, а затем призналась, что рада даже тому, что Нагиев просто сидит неподалёку.

"Просто посиди рядом", — сказала светская львица.

Позже Собчак призналась, что её страсть к Нагиеву тянется с самого юного возраста.

"Помню, когда дома в Питере страдала из-за подростковой влюбленности, из старенького Панасоника всегда звучал его голос под грустную музыку из "Профессионала" Морриконе. А теперь вместе работаем, провели два дня в Италии…. Если бы мне, шестнадцатилетней девчонке, у магнитофона тогда об этом сказали бы — не поверила бы никогда! Дима! С тобой прекрасно и работать, и отдыхать в гримерке", - написала Ксения в своём микроблоге.

Вместе Собчак и Нагиев провели свадьбу бывшего замминистра финансов к в Италии.

Ранее Собчак вела корпоративы на пару с Игорем Верником, с которым тоже мило флиртовала.

"Где-то грустит один Константин", — написали подписчики, намекая на мужа Собчак Константина Богомолова.