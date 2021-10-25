В США прощаются с актёром, который изветен по культовому американскому сериалу "Друзья".
Американский актёр Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл менеджера кофейни Гантера, влюблённого в официантку Рэйчел (Дженнифер Энистон) в сериале "Друзья", скончался на 60-м году жизни.
Как пишет издание TMZ, представитель актёра рассказал, что Тайлер умер утром в воскресенье, 24 октября, в своем особняке в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологией четвёртой стадии.
"Близкие Майкла знали его как актёра, музыканта, борца за осведомлённость о раке и любящего мужа", — отметила семья артиста.
О диагностированной у него онкологии четвёртой стадии Тайлер рассказал в июне. По его словам, впервые о раке простаты он узнал три года назад.
Недуг был выявлен с большим опозданием, поэтому метастазы стали распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей. Из-за тяжёлого недуга Тайлер не снялся в спецвыпуске сериала "Друзья".
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