EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак обратилась к Симоньян по делу о ДТП в Сочи
80% заболевших с вакциной купили сертификат о прививке от COVID-19
Перед локдауном москвичи массово отправились на вакцинацию от COVID-19
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в США
В Кремле прокомментировали напряжённую ситуацию с поставками газа в Молдавию
Сын Светличной попросил денег за информацию о матери
Песков: правительство РФ должно предотвратить скачкообразный рост цен
Невакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 отправят на самоизоляцию
Эксперт рассказала, какие продукты восполнят энергию осенью

Скончался артист из американского сериала "Друзья"

Шоу-бизнес

В США прощаются с актёром, который изветен по культовому американскому сериалу "Друзья".

Джеймс Майкл Тайлер
Джеймс Майкл Тайлер

Американский актёр Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл менеджера кофейни Гантера, влюблённого в официантку Рэйчел (Дженнифер Энистон) в сериале "Друзья", скончался на 60-м году жизни.

Как пишет издание TMZ, представитель актёра рассказал, что Тайлер умер утром в воскресенье, 24 октября, в своем особняке в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологией четвёртой стадии.

"Близкие Майкла знали его как актёра, музыканта, борца за осведомлённость о раке и любящего мужа", — отметила семья артиста.

О диагностированной у него онкологии четвёртой стадии Тайлер рассказал в июне. По его словам, впервые о раке простаты он узнал три года назад.

Недуг был выявлен с большим опозданием, поэтому метастазы стали распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей. Из-за тяжёлого недуга Тайлер не снялся в спецвыпуске сериала "Друзья".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Friends Начальная заставка сериала Друзья
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Кремле прокомментировали напряжённую ситуацию с поставками газа в Молдавию
Сын Светличной попросил денег за информацию о матери
Песков: правительство РФ должно предотвратить скачкообразный рост цен
Невакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 отправят на самоизоляцию
Эксперт рассказала, какие продукты восполнят энергию осенью
Ольга Бузова исполнила фронтовую песню "Катюша"
В России зафиксировали более тысячи смертей от коронавируса за сутки
Число госпитализаций детей с COVID-19 увеличилось в России в разы
Актёр Николаев объяснил, куда "исчезла" Светличная
Стали известны подробности ареста россиян по делу о поджоге леса в Турции
Популярное
Авто
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"

Новая модификация УАЗ-452 ("Буханка") восхитила читателей болгарского интернет-издания "Факти", которые высоко оценили надёжность и проходимость российского полноприводного автомобиля.

Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Общество
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Здоровье и профилактика
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования
Ирина Шлионская Надо ли пеленать детей? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Российское небо не проходной двор: американским бомбардировщикам здесь не место Дмитрий Соколов Игорь Буккер История отравления маркизы де Ганж вдохновила не только маркиза де Сада Игорь Буккер
Здоровье и профилактика
Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Здоровье
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников