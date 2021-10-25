Скончался артист из американского сериала "Друзья"

В США прощаются с актёром, который изветен по культовому американскому сериалу "Друзья".

Джеймс Майкл Тайлер

Американский актёр Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл менеджера кофейни Гантера, влюблённого в официантку Рэйчел (Дженнифер Энистон) в сериале "Друзья", скончался на 60-м году жизни.

Как пишет издание TMZ, представитель актёра рассказал, что Тайлер умер утром в воскресенье, 24 октября, в своем особняке в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологией четвёртой стадии.

"Близкие Майкла знали его как актёра, музыканта, борца за осведомлённость о раке и любящего мужа", — отметила семья артиста.

О диагностированной у него онкологии четвёртой стадии Тайлер рассказал в июне. По его словам, впервые о раке простаты он узнал три года назад.

Недуг был выявлен с большим опозданием, поэтому метастазы стали распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей. Из-за тяжёлого недуга Тайлер не снялся в спецвыпуске сериала "Друзья".

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