Тренер Болдуина объяснил, как могло произойти убийство на съёмках

Актёр и чемпион по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который несколько лет тренировал звезду Голливуда Алека Болдуина, рассказал, из-за чего съёмки фильма закончились смертью оператора и тяжёлым ранением режиссёра.

Олег Тактаров в интервью Пятому каналу предположил, что убийство могла произойти из-за того, что на съёмочной площадке пренебрегли правилами безопасности.

"Пистолет, из которого стреляет актер, он выхолощен, сделан под холостые выстрелы. Сам патрон — гильза, в которой порох, он закрыт. Ты его вставляешь в ствол, который специально для этого патрона сделан — он не сквозной, в нем есть перегородки", — объяснил артист.

Тактаров рассказал, что в некоторых сценах оператор приближает камеру к выстрелу. Для выполнения этого трюка члены съёмочной группы надевают защитные очки, а иногда устанавливают стекло.

Артист не исключает, что это не было сделано.

"Я за свою карьеру в 25 лет ни разу не видел, чтобы что-то вылетало из дула, что могло ранить человека. Может на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал подлянку и засунул какие-то металлические фрагменты", — рассказал тренер.

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